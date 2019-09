Stepinski Hellas Verona, tutto fatto per l’attaccante polacco: il centravanti lascia il Chievo e torna in Serie A

Tutto fatto per l’arrivo di Mariusz Stepinski all’Hellas Verona. Il centravanti polacco cambia squadra, ma non città, poichè approda alla corte di Juric dal Chievo Verona.

Tutto fatto quindi per Stepinski, dopo una lunga trattativa. L’attaccante è in attesa dei documenti da parte del Chievo per firmare il contratto che lo legherà all’Hellas Verona. Juric trova quindi il suo attaccante, che si giocherà il posto con Tutino.