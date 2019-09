Stepinski Verona, parla l’agente: «Fortunatamente è finita bene»

Stepinski Verona, parla l’agente dell’attaccante appena arrivato alla corte di Juric, dopo la lunga trattativa con il Chievo

L’agente di Stepinski, Marcin Kubacki ha rilasciato un’intervista a TMW: «Fortunatamente per Mariusz è finita bene: non è stata una trattativa semplice, anzi. Tutte le parti hanno fatto un grande sforzo per chiuderla».

«Campedelli, conoscendo quel che ha dato il ragazzo in questi due anni, ha capito quale fosse la cosa giusta da fare. Ha fatto una scelta umana e anche Setti ha fatto uno sforzo importante per prenderlo».