Sticchi Damiani Lecce: «Sul mercato dovremo intervenire nel modo giusto; ecco che anno è stato il 2024»

Le parole di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, sulla strategia del prossimo calciomercato e su un bilancio del 2024

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato nel programma Piazza Giallorossa. Di seguito le sue parole sulla prossima finestra di calciomercato e un bilancio del 2024.

MERCATO – «Bisognerà intervenire nel modo giusto e facendo le cose che è giusto fare a gennaio. Che sono, cercare di collocare sul mercato giocatori che non stanno trovando lo spazio che speravano. Perché poi avere giocatori che pensavano di avere un certo tipo di spazio e non lo trovano significa avere giocatori scontenti nello spogliatoio. Anche se devo dire che ho visto ragazzi ineccepibili, però è chiaro che chi gioca di meno poi ad un certo punto fa pesare questo stato d’animo. Al contempo, cercare di fare quegli aggiustamenti che avevamo in mente di fare, quelli già condivisi con l’area tecnica, tenendo poi in mente questa variabile degli infortuni che si è aggiunta».

2024 – «Esce un 2024 di altissimo livello sotto tutti i punti di vista: sportivo, tecnico, della crescita del club, delle strutture, del consolidamento del club. Quindi hai tracciato alcune tappe di questa stagione che ci ha visto ogni giorno crescere con dei momenti culminanti già evidenziati. E’ chiaro che nel nostro bilancio ci mettiamo una salvezza, quella dello scorso anno, che è importante e prestigiosa. E’ quest’anno, devo dire, un girone d’andata in cui per la prima volta nella storia di questi ultimi anni di A abbiamo dovuto affrontare un cambio tecnico che appena partiti non è mai semplice, e poi dobbiamo far fronte a tanti infortuni».