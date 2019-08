Stipendi Cagliari 2019/2020: i guadagni netti annuali dei giocatori rossoblù. Nainggolan è il più pagato, in coda alla graduatoria c’è il 3° portiere Aresti

Quanto prenderanno di stipendio i giocatori del Cagliari di Rolando Maran per la stagione 2019/2020? Stipendi Cagliari 2019/2020: il più pagato è il grande colpo dell’estate rossoblù, il belga Radja Nainggolan che ha fatto ritorno in Sardegna in prestito secco e il cui stipendio sarà ripartito fra il Cagliari, che si farà carico di 3,75 milioni del suo ingaggio, e l’Inter, che provvederà al pagamento delle mensilità di luglio e agosto (750 mila euro).

Dietro ‘Il Ninja’ troviamo il bomber rossoblù Leonardo Pavoletti, che percepirà uno stipendio di 1 milione e 200 mila euro netti, e a pari merito gli altri due grandi acquisti dell’estate rossoblù, il croato Marko Rog e l’uruguayano ex Boca Juniors Nahitan Nandez, il cui ingaggio si attesta sul milione di euro. Poco più sotto l’esperto difensore centrale estone Klavan con 900 mila euro all’anno.

In fondo alla graduatoria troviamo il terzo portiere Aresti (150 mila euro di stipendio) e il vice-Cragno Rafael, che percepisce un ingaggio da 300 mila euro a stagione.

Stipendi Cagliari 2019/2020

Nainggolan – 3,75 milioni di euro**

Pavoletti – 1,2 milioni

Nandez – 1 milione

Rog – 1 milione

Klavan – 0,9 milioni

Castro – 0,7 milioni

Bradaric – 0,6 milioni

Ceppitelli – 0,6 milioni

Cigarini – 0,6 milioni

Cragno – 0,6 milioni

Ionita – 0,6 milioni

João Pedro – 0,6 milioni

Cerri – 0,5 milioni

Lykogiannis – 0,5 milioni

Birsa – 0,4 milioni

Faragò – 0,4 milioni

Pisacane – 0,4 milioni

Romagna – 0,4 milioni

Walukiewicz – 0,35 milioni

Rafael – 0,3 milioni

Aresti – 0,15 milioni

Han ?

Ragatzu ?

Pinna ?

*Gli stipendi dei calciatori sono da intendersi netti e annuali

** Lo stipendio da 4,5 milioni di euro netti annui di Nainggolan sarà ripartito fra Inter (750 mila euro) e Cagliari (3,75 milioni)