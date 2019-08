Stipendi Napoli 2019/2020: i guadagni netti annuali dei calciatori partenopei. Il più pagato è Koulibaly, in fondo alla graduatoria c’è Ounas

Quanto guadagneranno di stipendio i calciatori del Napoli di Carlo Ancelotti per la stagione 2019/2020? Stipendi Napoli 2019/2020: il compenso più ricco è quello del difensore senegalese Koulibaly, che guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. Dietro di lui Lorenzo Insigne con 4,6 milioni e il primo dei nuovi acquisti, il greco Manolas, che ‘si ferma’ a 4,3 milioni di ingaggio. Fuori dal podio attuale, in attesa di possibili ulteriori arrivi dal calciomercato, il belga Mertens e lo spagnolo Callejón.

Per quanto riguarda gli altri acquisti estivi, il macedone Elmas guadagnerà 1,3 milioni, centomila euro in più dell’ex Empoli Di Lorenzo. In fondo alla classifica l’algerino Ounas, che potrebbe essere ceduto dai partenopei nelle ultime settimane di calciomercato e non raggiunge il milione di euro all’anno con uno stipendio di 900 mila euro. Un discorso a parte merita il giovane Gaetano, che proveniente dalla Primavera, ha uno stipendio da ‘minimi federali’ attorno ai 15 mila euro all’anno.

Stipendi Napoli 2019/2020

Koulibaly – 6 milioni di euro

Insigne – 4,6 milioni

Manolas – 4,3 milioni

Mertens – 4 milioni

Callejón – 3 milioni

Fabian Ruiz – 2,5 milioni

Milik – 2,5 milioni

Ghoulam – 2,4 milioni

Allan – 2 milioni

Mario Rui – 1,8 milioni

Chiriches – 1,7 milioni

Hysaj – 1,6 milioni

Verdi – 1,5 milioni

Ospina – 1,4 milioni

Elmas – 1,3 milioni

Di Lorenzo – 1,2 milioni

Maksimovic – 1,2 milioni

Meret – 1,2 milioni

Malcuit​ – 1,1 milioni

Zielinski – 1,1 milioni

Karnezis – 1 milione

Ounas – 0,9 milioni

Gaetano – circa 15 mila

*Gli stipendi dei calciatori sono da intendersi netti e annuali