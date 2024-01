Como, obiettivo Serie A: vicino l’arrivo Strefezza

Il Como vuole fare sul serio per giocarsi fino in fondo le sue carte per arrivare in Serie A e anche sul mercato è vicino a Strefezza

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club sta spingendo per regalare al tecnico Roberts un innesto importante per l’attacco. Dopo la cessione di Cerri all’Empoli, ecco che dalla massima serie potrebbe fare il percorso inverso l’esterno e capitano del Lecce.