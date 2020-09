Stroppa: «Calendario? Non mi interessa, abbiamo squadra incompleta»

L’allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, ha commentato il calendario della Serie A sul sito ufficiale del club

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha commentato il calendario della Serie A attraverso il sito ufficiale del club. Ecco le sue parole:

«Bisogna affrontarle tutte, come si dice in questi casi. In questo momento però ciò che mi preme di più è completare la squadra, visto che ancora non siamo una squadra. In questo momento è quasi inverosimile pensare che tra poco più di due settimane inizieremo. La speranza è quella di soffrire il meno possibile, in questo momento non riesco a collocare in che fascia sarà il Crotone, potrò farlo a squadra ultimata. Sono però sicuro che prima della fine del mercato allestiremo una squadra all’altezza della situazione. Siamo impreparati in questo momento, è una constatazione. Purtroppo questo mercato che va a rilento, un po’ per tutti, rende più difficili le cose, soprattutto se ancora hai a disposizione metà della rosa»