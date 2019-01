Sturaro vicino al ritorno al Genoa. Perinetti: «Ci siamo»

Stefano Sturaro tornerà molto presto al Genoa. Il centrocampista ripartirà dai rossoblù e lascerà la Juventus. La conferma di Perinetti

Il Genoa non pensa solo alla cessione di Piatek. Il club rossoblù valuta nuovi innesti e pensa a Stefano Sturaro. Il centrocampista di proprietà della Juventus potrebbe essere il nuovo colpo di mercato della società del presidente Preziosi. Prandelli attende rinforzi e l’ex Sporting Lisbona sta per tornare alla base. Stefano Sturaro e il Genoa sono sempre più vicini. Anche Perinetti, direttore generale del Genoa, ha ammesso l’esistenza della trattativa. Non sembrano esserci dubbi sul trasferimento del centrocampista in rossoblù.

«Sturaro tornerà sicuramente da noi. Il nostro mercato è vivo anche in entrata perché dobbiamo dare una mano a Prandelli per migliorare la rosa e ottenere i risultati che ci siamo prefissati» ha detto Perinetti a Radio 1. Dunque ormai sembrano esserci pochi dubbi sul ritorno del centrocampista al Genoa. L’accordo tra Genoa e Juventus che verrà perfezionato nei prossimi giorni dovrebbe prevedere un prestito oneroso per 18 mesi con diritto di riscatto attorno ai 10 milioni, condizionato al verificarsi di determinate condizioni. Un nuovo ritorno in Italia, un nuovo ritorno al Genoa per Stefano Sturaro: il centrocampista rossoblù vicino alla firma con il club allenato da Prandelli.