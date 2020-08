Sturridge, voglia di Premier League: «Credo di poter dare ancora molto»

Daniel Sturridge ha espresso ai microfoni di Sky Sports il proprio desiderio di ritornare a giocare in Premier League

Daniel Sturridge, ex giocatore del Liverpool, vuole ritornare a giocare in Premier League dopo l’esperienza al Trabzonspor. Ecco le sue dichiarazione rilasciate a Sky Sports:

«Credo di poter dare ancora molto alla Premier League che è la mia prima scelta. Credo di non aver terminato il mio lavoro, per questo vorrei tornare. Sono aperto a giocare anche in altri campionati, ma tornare in Inghilterra e dare il mio massimo sarebbe il massimo per me».