Su Lammers ci sono Bologna e Salernitana: Atalanta ben disposta a trattare

Lammers pronto a fare definitivamente le valigie: sul centravanti dell’Atalanta ci sono sia il Bologna che la Salernitana

Per un Pinamonti che è in procinto di arrivare c’è un Sam Lammers pronto a fare le valigie. Il precampionato disputato con l’Atalanta è stato positivo, ma nonostante ciò non sia bastato per la permanenza, le offerte per il centravanti non sono esitate ad arrivare.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, su Lammers ci sono Salernitana e Bologna, con l’Atalanta ben disposta a trattare per la cessione offensiva.