Suarez dopo la Juve quale futuro? L’Atletico Madrid pensa all’attaccante

Oggi Luis Suarez ha sostenuto e superato l’esame di italiano B1 a Perugia e entro qualche settimana sarà un cittadino comunitario. Sfumato il suo passaggio alla Juventus (dove andrà invece Dzeko), difficilmente il Pistolero rimarrà al Barcellona.

Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi sull’attaccante. Trattativa difficile ma possibile se lascerà il Barcellona gratis.

Atlético Madrid are considering a move for Luis Suarez. It’s not an easy deal but ‘not impossible’ if he’ll leave Barça for free.

Simeone would love to have Suarez – Juventus out of the race after signing Dzeko who’s always been the main target ⚪️🔴 #Atleti #FCB @MatteMoretto https://t.co/H36WtDbL0Z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2020