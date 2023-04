Nel lunedì di Pasquetta scende in campo la Serie B e tra le partite di cartello c’è senza dubbio quella tra Sudtirol e Bari

Come all’andata, non dovrebbe essere della partita Salvatore Masiello, non per squalifica ma per rinuncia visto il caso scommesse. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.