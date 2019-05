Super Messi fa 600. Ripreso CR7, continua la sfida infinita!

Leo Messi ha vissuto una serata sensazionale, il suo Barcellona vince 3-0 sul Liverpool, l’argentino realizza una bellissima doppietta. Quota 600 gol in carriera per il 10 del Barca che raggiunge così Cristiano Ronaldo

La Champions League ha vissuto con Barcellona-Liverpool, una serata bellissima, il protagonista è stato tanto per cambiare Messi. L’argentino dopo il gol in apertura di Suarez, sigla una doppietta importantissima in ottica qualificazione. Aggiornate anche le statistiche di Messi che taglia l’incredibile quota 600 gol in carriera in gare ufficiali.

Continua la sfida infinita tra due giocatori che da circa 15 anni, sono indiscutibilmente i più forti del Mondo. Messi ha risposto alla grande a CR7, il portoghese infatti a San Siro contro l’Inter sabato scorso aveva raggiunto i 600 gol in carriera. Il fuoriclasse del Barcellona, ha scelto una serata importantissima per toccare questo prestigioso traguardo.

Per quanto riguarda la statistica dei gol in Champions League, davanti però Cristiano Ronaldo che ha realizzato 126 gol nella competizione europea per eccellenza, contro i 112 di Messi. La sfida continua…