Supercoppa Spagnola, il Real Madrid vola in finale: 3-0 senza storie contro il Maiorca senza problemi

Supercoppa Spagnola, il Real Madrid dilaga contro il Maiorca volando tranquillamente in Finale. Normale amministrazione da parte dei blancos

Normale amministrazione da parte dei blancos in Supercoppa Spagnola: il Real Madrid batte senza problemi il Maiorca volando direttamente in finale contro il Barcellona per provare a portare a casa l’ambito trofeo.

I Blancos sbloccano il match al 63′ con Jude Bellingham per poi dilagare oltre il 90: autogol di Valjent, e infine al 95′ Rodrygo scrive la parola fine sul match su assist di Lucas Vazquez.