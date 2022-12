Superlega, A22: «La gente non guarda più le partite di Champions per intero»

Superlega, arriva una nuova risposta da parte di A22: ecco i dati sul sondaggio che ha coinvolto oltre 10mila persone

L’agenzia di marketing sportiva tedesca One8Y, ha voluto condividere i risultati di un sondaggio condotto in Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia da A22 Sport.

Il sondaggio ha coinvolto oltre 10mila persone, che dovevano esprimere il proprio pensiero in merito al progetto Superlega. Solo il 42% si dice favorevole, di cui ben il 59% sotto i 25 anni di età. Un dato che ha convinto Michael Zengel, Head of Research and Managing Partner, a rilasciare le seguenti dichiarazioni: «I risultati evidenziano come il 22% degli intervistati guardano una partita di Champions League per un massimo di 60 minuti. Alcuni anni fa, questa percentuale era residua e tutti erano soliti vedere una partita per tutta la sua durata, mentre ora sta crescendo con sempre maggior forza».