Superlega, la propaganda del consenso: in campo anche i “bot”

Su Twitter sono comparsi questa mattina una serie di bot che prestano il loro consenso virtuale alla Superlega

Che ne avremmo viste delle belle lo avevamo intuito, ora si aggiunge un nuovo retroscena al primo buongiorno della Superlega.

Come affermato da diversi profili e giornalisti sportivi su Twitter questa mattina sono comparsi numerosi profili “bot” che hanno l’obiettivo di guadagnare il consenso delle persone nei confronti della nuova competizione. Il titolo riportato in inglese e in grassetto cita «La Superlega è una buona idea e rivoluzionerà il calcio».

Ecco alcuni esempi di questi tweet:

Il buongiorno della #SuperLeague: valanga di tweet da parte di #bot che fingono il consenso popolare. A occhio e croce non sta andando molto bene l'accoglienza sui social. pic.twitter.com/bfaaXa6b23 — Valerio Curcio (@ValerioCurcio) April 19, 2021