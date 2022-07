Superlega, nuovo confronto con l’UEFA alla Corte di Giustizia: cosa è accaduto

Superlega, ieri confronto con i legali dell’UEFA alla Corte di Giustizia: ecco quali sono le ultime novità

Stando a quanto riportato da Repubblica, ieri è andato in scena il primo confronto alla Corte di Giustizia tra i legali della Superlega e quelli dell’UEFA. Gli avvocati della nuova competizione per difendersi hanno citato il Sei Nazioni e il Tour de France che, pur essendo competizioni private, non violano lo spirito di competizione sportiva.

La risposta non si è fatta e attendere, con l’UEFA che ha ribattuto come sia il solo custode del calcio e della struttura piramidale dello sport fino alle competizioni di maggior livello. Tuttosport aggiunge inoltre che Donald Slater, avvocato dell’UEFA, ha sostenuto come non si possano dividere le funzioni del regolamentatore con quelle della gestione dalle attività economiche.