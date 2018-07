Milan, in evoluzione i destini di Suso e Ricardo Rodriguez

Dal verdetto al Tas dipende anche il futuro del Milan e di alcuni giocatori. Suso e Ricardo Rodriguez potrebbero cambiare aria

Tutti con le antenne drizzate in Svizzera: oggi è il giorno della sentenza del Tas. In casa Milan gli occhi e le orecchie sono puntati a Losanna ma nel frattempo si pensa anche al calciomercato. Dal verdetto potrebbe dipendere il futuro di alcuni big come ad esempio Leonardo Bonucci e Gigio Donnarumma, due che sembrano avere già la valigia pronta, destinazione estero. In bilico anche il futuro di Suso e Ricardo Rodriguez.

I due potrebbero andare via entro il prossimo mese. Secondo Il Corriere dello Sport, il Milan lavora sul fronte cessioni per poter iscrivere a bilancio delle plusvalenze, necessarie per il Fair Play Finanziario dopo le spese folli dello scorso anno. Il Milan potrebbe cedere lo spagnolo Suso e il terzino sinistro Ricardo Rodriguez al miglior offerente. Al momento non ci sono piste concrete ma qualcosa, in un senso o nell’altro, potrebbe muoversi dopo la sentenza.