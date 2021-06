Suso: «Siviglia, siamo in Champions. Futuro? Ho già deciso»

Intervenuto su Twitch con Ibai Llanos, Suso ha parlato del proprio futuro al Siviglia. Le parole dell’attaccante spagnolo

SIVIGLIA – «Il Siviglia ha conquistato l’accesso alla Champions League per la seconda volta. Liga? Il nostro obiettivo non è quello dei grandi ma fino a cinque partite dalla fine, beh, eravamo lì. Abbiamo avuto una buona stagione. E ne siamo felici. Vorrei che arrivassero grandi giocatori perché in questo modo si può lottare con i migliori. Offerte? Non che io sappia. Rimango qui di sicuro o almeno così credo. Non ci saranno problemi. Se non mi diranno di andarmene».

EURO 2020 – «La verità è che sto bene. Almeno adesso sono in vacanza. In Coppa e in Champions League abbiamo fatto bene. Abbiamo stabilito un record in Liga ed è stata una lunga stagione. Speravo di andare agli Europei, certo, però ripeto. Sono rimasto fuori e devo approfittare anche delle ferie per recuperare».

