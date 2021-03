Svezia, Ibrahimovic: «Mi sento come se fosse la prima partita internazionale»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato al termine della partita con la Svezia che ha segnato il suo ritorno in Nazionale

Zlatan Ibrahimovic è tornato a vestire la maglia della Svezia ed è stato subito decisivo. Nella partita contro la Georgia, valevole per le qualificazioni a Qatar 2022, l’attaccante del Milan ha infatti servito l’assist per il gol dell’1-0 che ha di fatto deciso la partita. Al termine del match, ai microfoni di Sverige Radio, Ibrahimovic ha commentato il suo ritorno in Nazionale.

«Mi sento bene, come se fosse la mia prima partita internazionale. Tanta adrenalina. Avremmo potuto fare molto meglio ma abbiamo vinto ed è la cosa più importante che conta».