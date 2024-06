Svizzera-Italia, l’ex giocatore del Milan Senderos ha voluto parlare del match focalizzandosi molto su alcuni singoli

Intervistato da Tuttosport, Senderos, ex giocatore del Milan ha parlato così di Svizzera-Italia focalizzandosi su alcuni obiettivi.

PAROLE – «Sommer e Akanjisonodue top player. Il nostro portiere lo conoscete bene: è stato il migliore della Serie A con l’Inter. Manuel è un campione. Non a caso è il pilastro difensivo di uno squadrone come il Manchester City. Guai però a sottovalutare Schar e Rodriguez, da anni grandi protagonisti in Premier e Serie A. Calafiori mi ha impressionato: per noi è un vantaggio la sua squalifica. È cresciuto tanto dall’anno scorso quando giocava col Basilea. Adesso scende in campo con sicurezza da veterano, nonostante sia alle prime apparizioni in Nazionale. Bastoni non è più una sorpresa: gioca da anni a grandi livelli con l’Inter. Ha personalità e qualità. Rubare un giocatore dell’Inter? Scelgo Barella. Sa far tutto a centrocampo e pure molto bene. Tatticamente è molto intelligente, sa muovere bene la palla. Quando sta bene, l’Italia gira a un altro ritmo».