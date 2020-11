Szczesny: «Giocare ogni tre giorni? Non abbiamo altra scelta, è il nostro lavoro»

Wojciech Szczesny, portiere della Polonia e della Juve, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Italia di Nations League

Alla vigilia di Italia-Polonia di Nations League, Wojciech Szczesny ha parlato a Sportmediaset, presentando così la partita. Le sue dichiarazioni.

ITALIA-POLONIA – «Non credo che le assenze cambieranno niente nell’approccio dell’Italia, perché se manca uno, il sostituto vorrà dimostrare il suo valore».

TANTE PARTITE DI FILA – «Non abbiamo scelta: dovremo giocare sempre ogni tre giorni e senza pubblico. Purtroppo questo è un calcio diverso in un mondo diverso. Avere tanti impegni di fila è più duro, ma bisogna andare avanti, giocare le partite. E’ il nostro lavoro. Per i tifosi è una gioia vederci in tv e speriamo di poter continuare».