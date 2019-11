Szoboszlai ammette: «La Serie A mi piace. Inter o Juve? Non ho preferenze»

Dominik Szoboszlai ha parlato ai microfoni di Fcinternews del suo possibile approdo in Serie A: ecco le parole del centrocampista

Dominik Szoboszlai è da tempo sui taccuini di tutti i maggiori direttori sportivi d’Europa. Talento purissimo, interessa in Italia soprattutto a Inter e Juve. Ecco le parole del centrocampista ai microfoni di Fcinternews sul suo possibile approdo nel nostro Paese.

ITALIA – «L’Italia mi piace, ho trascorso le vacanze lì. Ma non so adesso quale direzione prenderò quando cambierò club in futuro. Non voglio scendere nei particolari. Dico solo che l’Italia mi piace»

INTER O JUVE – «Se ho una preferenza? Direi di no. Vedremo»