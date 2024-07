Tabellone calciomercato estivo 2024: i trasferimenti in Serie A

Il riepilogo delle operazioni ufficiali del calciomercato in Italia: tabellone calciomercato estivo 2024

La Serie A vive come ogni anno la sessione estiva dei trasferimenti. Tabellone calciomercato estivo 2024: le 20 società del massimo campionato risolveranno a giugno le situazioni dei prestiti e potranno ufficializzare movimenti in entrata e in uscita a partire da lunedì 1 luglio e fino a sabato 31 agosto. Domenica 30 giugno è invece il giorno in cui scadranno diversi contratti e numerosi calciatori saranno ingaggiabili a parametro zero. Ecco il riepilogo di tutti i trasferimenti.

CALCIOMERCATO SERIE A LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA

LEGENDA TABELLONE CALCIOMERCATO

D = a titolo definitivo

= a titolo definitivo P = in prestito

= in prestito FP = fine prestito

= fine prestito R = riscattato

= riscattato S = svincolato

N.B. I trasferimenti in prestito con obbligo di riscatto sono considerati a titolo definitivo. Non sono considerati nel tabellone i trasferimenti minori per il Settore giovanile.

In rosso e in grassetto i movimenti dell’ultimo giorno di trattative.

Nelle formazioni tipo, in maiuscolo e in grassetto i nuovi arrivi.

ATALANTA – Allenatore: Gasperini (confermato) Acquisti: Cambiaghi (Att, Empoli, FP), Cittadini (Dif, Monza, FP), Gollini (Por, Napoli, FP), Kovalenko (Cen, Empoli, FP), Kraja (Cen, Ascoli, FP), Mazzocchi (Att, Cosenza, FP), Okoli (Dif, Frosinone, FP), Oliveri (Cen, Catanzaro, FP), Piccoli (Att, Lecce, FP), Soppy (Dif, Schalke 04, FP), Zorta (Dif, Frosinone, FP), Zuccon (Cen, Cosenza, FP), Godfrey (Dif, Everton, D) Cessioni: Palomino (Dif, S), Holm (Dif, Spezia, FP) Oggi giocherebbe così (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Scamacca.

BOLOGNA – Allenatore: Italiano (nuovo) Acquisti: Baldursson (Cen, Elfsborg, FP), Raimondo (Att, Ternana, FP), Pyyhtia (Cen, Ternana, FP), Bonifazi (Dif, Frosinone, FP), Van Hooijdonk (Att, Norwich, FP), Holm (Dif, Spezia, D) Cessioni: Kristiansen (Dif, Leicester, FP), Saelemaekers (Cen, Milan, FP), Soumaoro (Dif, S) Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

CAGLIARI – Allenatore: Nicola? (nuovo) Acquisti: Kourfalidis (Cen, Feralpisalò, FP), Marin (Cen, Empoli, FP), Pereiro (Cen, Ternana, FP), Prelec (Att, WSG Tirol, FP), Veroli (Dif, Catanzaro, FP) Cessioni: Aresti (Por, S), Gaetano (Cen, Napoli, FP), Mancosu (Cen, S), Nandez (Cen, Al Qadsiah, S), Oristanio (Cen, Inter, FP), Petagna (Att, Monza, FP), Shomurodov (Att, Roma, FP), Dossena (Dif, Como, D) Oggi giocherebbe così (3-4-3): Scuffet; Hatzidiakos, Yerry Mina, Obert; Zappa, Makoumbou, Prati, Augello; Luvumbo, Pavoletti, Kingstone.

COMO – Allenatore: Fabregas (confermato) Acquisti: Arrigoni (Cen, Sudtirol, FP), Belotti (Att, Roma, D), Cerri (Att, Empoli, FP), Ghidotti (Por, Avellino, FP), Kovacik (Dif, Podbrezova, D), Mustapha (Att, Dusseldorf, FP), Dossena (Dif, Cagliari, D) Cessioni: Nsame (Att, Legia, P), Bolchini (Por, S) Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Semper; Iovine, Goldaniga, DOSSENA, Sala; Braunoder, Bellemo; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; BELOTTI.

EMPOLI – Allenatore: D’Aversa? (nuovo) Acquisti: Degli Innocenti (Ce, Lecco, FP), Ekong (Att, Istria, FP), Guarino (Dif, Modena, FP), Haas (Cen, Lucerna, FP), Henderson (Cen, Palermo, FP), Merola (Att, Pescara, FP), Stojanovic (Dif, Sampdoria, FP), Stubljar (Por, Domzale FP) Cessioni: S. Bastoni (Cen, Spezia, FP), Bereszynski (Dif, Sampdoria, FP), Berisha (Por, S), Cambiaghi (Att, Atalanta, FP), Cancellieri (Att, Lazio, FP), Caprile (Por, Napoli, FP), Cerri (Att, Como, FP), Destro (Att, S), Kovalenko (Cen, Atalanta, FP), Maleh (Cen, Lecce, FP), Marin (Cen, Cagliari, FP), Niang (Att, S), Tonelli (Dif, S) Oggi giocherebbe così (3-5-2): Perisan; Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Gyasi, Zurkowski, Fazzini, Grassi, Cacace; Caputo, Shpendi.

FIORENTINA – Allenatore: Palladino (nuovo) Acquisti: Amatucci (Cen, Ternana, FP), Amrabat (Cen, Manchester United, FP), Bianco (Cen, Reggiana, FP), Brekalo (Att, Hajduk, FP), Dalle Mura (Dif, Ternana, FP), Distefano (Att, Ternana, FP), Favasuli (Cen, Ternana, FP), Ferrarini (Dif, Feralpisalò, FP), Krastev (Dif, Feralpisalò, FP), Lucchesi (Dif, Ternana, FP), Munteanu (Att, Farul, FP)Pierozzi (Dif, Salernitana, FP), Sabiri (Cen, Al Fayha, FP) Cessioni: Arthur (Cen, Juventus, FP), Belotti (Att, Roma, FP), Bonaventura (Cen, S), Castrovilli (Cen, S), Duncan (Cen, S), Faraoni (Dif, Verona, FP), Maxime López (Cen, Sassuolo, FP) Oggi giocherebbe così (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Martínez Quarta, L. Ranieri; Kayode, Mandragora, Amrabat, Biraghi; Nico González, L. Beltrán, Sottil.

GENOA – Allenatore: Gilardino (confermato) Acquisti: Aramu (Cen, Bari, FP), Buksa (Att, WSG Tirol, FP), , Coda (Att, Cremones, FP), Czyborra (Dif, Zwolle, FP), Favilli (Att, Ternana, FP), Gozzi (Dif, Red Star, FP), Hefti (Dif, Montpellier, FP), Jagiello (Cen, Spezia, FP), Marcandalli (Dif, Reggiana, FP), Masini (Cen, Ascoli, FP), Melegoni (Cen, Reggiana, FP), Pajac (Dif, Reggiana, FP), Portanova (Cen, Reggiana FP), Puscas (Att, Bari, FP), Yalcin (Att, Karagumruk, FP), Yeboah (Att, Standard Liegi, FP) Cessioni: Cittadini (Dif, Monza, FP), Haps (Dif, Genoa, FP), Spence (Dif, Tottenham, FP), Strootman (Cen, S) Oggi giocherebbe così (3-5-2): Jo. Martínez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson, Retegui.

INTER – Allenatore: Simone Inzaghi (confermato) Acquisti: Agoumé (Cen, Siviglia, FP), F. Carboni (Dif, Monza, FP), V. Carboni (Cen, Monza, FP), Correa (Att, Marsiglia, FP), P. Esposito (Att, Spezia, FP), Se. Esposito (Att, Sampdoria, FP), Fontanarosa (Dif, Cosenza, FP), Oristanio (Cen, Cagliari, FP), Radu (Por, Bournemouth, FP), Satriano (Att, Brest, FP), Stankovic (Por, Sampdoria, FP), Taremi (Att, Porto, S), Vanheusden (Dif, Standard Liegi, FP), Zanotti (Dif, San Gallo, FP), Zielinski (Cen, Napoli, S)Salcedo (Att, Lecco, FP), Zuberek (Att, Ternana, FP) Cessioni: Audero (Por, Sampdoria FP), Cuadrado (Cen, S), Iliev (Cen, Botev Plovdiv, D), Klaassen (Cen, S), A. Sánchez (Att, S), Sensi (Cen, S) Oggi giocherebbe così (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

JUVENTUS – Allenatore: Thiago Motta (nuovo) Acquisti: Ake (Att, Yverdon, FP), Arthur (Cen, Fiorentina, FP), Barrenechea (Cen, Frosinone, FP), Frabotta (Dif, Cosenza, FP), Gonzalez (Dif, Sampdoria, FP), Gori (Por, Monza, FP), Huijsen (Dif, Roma, FP), Soulé (Att, Frosinone, FP) Douglas Luiz (Cen, Aston Villa, D) Cessioni: Alex Sandro (Dif, S), Alcaraz (Cen, Southampton, FP), Kaio Jorge (Att, Cruzeiro, D) Oggi giocherebbe così (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Fagioli, DOUGLAS LUIZ, Rabiot; Yildiz, Vlahovic, Chiesa.

LAZIO – Allenatore: Baroni (nuovo) Acquisti: Akpa Akpro (Cen, Monza, FP), Basic (Cen, Salernitana, FP), Cancellieri (Att, Empoli, FP), Crespi (Att, Cosenza, FP)Fares (Dif, Brescia, FP), Kamenovic (Dif, Yverdon, FP), Maximiano (Por, Almeria, FP), Marcos Antonio (Cen, PAOK, FP) Cessioni: Luis Alberto (Cen, Al Duhail, D), Felipe Anderson (Cen, Palmeiras, S), Kamada (Cen, S), Lombardi (Cen, S), Sepe (Por, Salernitana, FP), Adamonis (Por, Catania, D) Oggi giocherebbe così (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Immobile, Zaccagni.

LECCE – Allenatore: Gotti (confermato) Acquisti: Bleve (Por, Carrarese, FP), Faticanti (Cen, Ternana, FP), Fruchtl (Por, Austria Vienna, D), Gaspar (Dif, Estrela, D), Helgason (Cen, Braunschweig, FP), Lemmens (Dif, Lecco, FP), Listkowski (Cen, Lecco, FP), Maleh (Cen, Empoli, FP), Persson (Att, Vitesse, FP), Pierret (Cen, Quevilly Rouen, D), Pablo Rodríguez (Att, Ascoli, FP), Tete Morente (Att, Elche, D), Salomaa (Cen, Lecco, FP), Smaijlovic (Dif, Lecco, FP) Cessioni: Almqvist (Att, Rostov, FP), Dermaku (Dif, S), Piccoli (Att, Atalanta, FP), Touba (Dif, Basaksehir, FP) Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Kaba; Pierotti, Oudin, Dorgu; Krstovic.

MILAN – Allenatore: Paulo Fonseca (nuovo) Acquisti: Ballo-Touré (Dif, Fulham, FP), Colombo (Att, Monza, FP), D. Maldini (Cen, Monza, FP), Saelemaekers (Cen, Bologna, FP), Traoré (Att, Palermo, FP), Marco Pellegrino (Dif, Salernitana, FP), Origi (Att, Nottingham Forest, FP), Nasti (Att, Bari, FP), Luka Romero (Cen, Almeria, FP), D. Vásquez (Por, Ascoli, FP) Cessioni: Caldara (Dif, S), Giroud (Att, Los Angeles FC, S), Kjaer (Dif, S), Lazetic (Att, Backa Topola, P), Mirante (Por, S) Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leão; Jovic.

MONZA – Allenatore: Nesta (nuovo) Acquisti: Antov (Dif, Cremonese, FP), Cragno (Por, Sassuolo, FP), D’Alessandro (Cen, Pisa, FP), Diaw (Att, Bari, FP), Forson (Cen, Manchester United, D), Maric (Att, Rijeka, FP), Petagna (Att, Cagliari, FP), Valoti (Cen, Pisa, FP) Cessioni: Akpa Akpro (Cen, Lazio, FP), Cittadini (Dif, Atalanta, FP), F. Carboni (Dif, Inter, FP), V. Carboni (Cen, Inter, FP), Colombo (Att, Milan, FP), Donati (Dif, S), A. Gómez (Cen, S), Gori (Por, Juventus, FP), D. Maldini (Cen, Milan, FP), Popovic (Cen, Napoli, D), Zerbin (Cen, Napoli, FP) Oggi giocherebbe così (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, D’Ambrosio, Mari, Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Caprari, Colpani; Djuric.

NAPOLI – Allenatore: Conte (nuovo) Acquisti: Ambrosino (Att, Catanzaro, FP), Caprile (Por, Empoli, FP), Cheddira (Att, Frosinone, FP), Folorunsho (Cen, Verona, FP), Gaetano (Cen, Cagliari, FP), Popovic (Cen, Monza, D), Sgarbi (Att, Avellino, FP), Zanoli (Dif, Salernitana, FP), Zerbin (Cen, Monza, FP) Cessioni: Demme (Cen, S), Dendoncker (Cen, Aston Villa, FP), Gollini (Por, Atalanta, FP), H. Traoré (Cen, Bournemouth, FP), Zielinski (Cen, Inter, S) Oggi giocherebbe così (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan; Politano, Lobotka, Anguissa, Mario Rui; Osimhen, Kvaratskhelia.

PARMA – Allenatore: Pecchia (confermato) Acquisti: Cobbaut (Dif, Mechelen, FP), Inglese (Att, Lecco, FP), Valeri (Dif, Frosinone, D) Cessioni: Ansaldi (Dif, S) Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Circati, VALERI; Bernabé, Estevez; Man, Hernani, Mihaila; Bonny.

ROMA – Allenatore: De Rossi (confermato) Acquisti: Darboe (Cen, Sampdoria, FP), Kumbulla (Dif, Sassuolo, FP), Shomurodov (Att, Cagliari, FP) Cessioni: Azmoun (Att, Leverkusen, FP), Belotti (Att, Como, D), Huijsen (Dif, Juventus, FP), , Kristensen (Dif, Leeds, FP), M. Llorente (Dif, Leeds, FP), Lukaku (Att, Chelsea, FP), Renato Sanches (Cen, PSG, FP), Rui Patricio (Por, S), Spinazzola (Dif, S) Oggi giocherebbe così (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Smalling, Mancini, Angeliño; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; El Shaarawy, Dybala; Abraham.

TORINO – Allenatore: Vanoli (confermato) Acquisti: Akhalaia (Att, Hesperange, FP), Bayeye (Dif, Ascoli, FP), Ali Dembélé (Dif, Venezia, FP), Haveri (Dif, Catania, FP), Horvath (Cen, Kecskemet, FP), Ilkhan (Cen, Basaksehir, FP), Karamoh (Att, Montpellier, FP), N’Guessan (Dif, Ternana, FP), Radonjic (Att, Maiorca, FP), Rauti (Att, Südtirol, FP) Cessioni: Djidji (Dif, S), Gemello (Por, S), Kabic (Att, Stella Rossa, FP)Lovato (Dif, Salernitana, FP), Okereke (Att, Cremonese, FP), Ricardo Rodríguez (Dif, S) Oggi giocherebbe così (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Masina; Bellanova, S. Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Sanabria; D. Zapata.

UDINESE – Allenatore: Runjaic (nuovo) Acquisti: Benkovic (Dif, Trabzonspor, FP), Buta (Dif, Gil Vicente, FP), Guessand (Dif, Volendam, FP), Matheus Martins (Att, Watford, FP), Quina (Cen, Vizela, FP), Vivaldo (Att, Volendam, FP) Cessioni: João Ferreira (Dif, Watford, FP), Pereyra (Cen, S) Oggi giocherebbe così (3-5-2): Okoye; Kristensen, Perez, Bijol; Ehizibue, Samardzic, Payero, Walace, Kamara; Lucca, Thauvin.

VENEZIA – Allenatore: Di Francesco (nuovo) Acquisti: Crnigoj (Cen, Reggiana, FP), Fiordilino (Cen, Feralpisalò, FP), Haps (Dif, Genoa, FP), Karlsson (Att, Vis Pesaro, FP), Novakovich (Att, Lecco, FP), Redan (Att, Triestina, FP), Doumbia (Cen, Albinoleffe, D) Cessioni: Cheryshev (Cen, S), Cuisance (Cen, Hertha Berlino, D), Ali Dembélé (Dif, Torino, FP), Modolo (Dif, S), Olivieri (Att, Juventus Next Gen, FP), Ullmann (Dif, S) Oggi giocherebbe così (3-5-2): Joronen; Idzes, Sverko, Svoboda; Candela, Busio, Bjarkason, Tessman, Zampano; Gytkjaer, Pohjanpalo.