Tacchinardi: «Campionato falsato? Assurdo. Le frasi di Agnelli sull’Atalanta…»

Alessio Tacchinardi in esclusiva su Juventus News 24 tra le parole di Agnelli sull’Atalanta, Juve-Inter a porte chiuse e molto altro

Alessio Tacchinardi ha parlato in esclusiva a Juventus News 24 delle polemiche scatenate dalle parole di Agnelli sull’Atalanta e del caos rinvii in Serie A. Le sue parole.

ATALANTA – «È stata un’interpretazione sbagiata. L’Atalanta sta diventando una realtà del nostro campionato. Hanno lo stadio e sono anni che si esprimono ad alti livelli in Europa. Non hanno nulla da invidiare alle big. Poi ci sta che i tifosi l’abbiano presa un po’ male, ci stanno le punzecchiature. È stata girata in modo equivoco».

RINVII – «Mi sembra assurdo sentir parlare di nuovo di Calciopoli, campionato falsato e addirittura ‘lato oscuro del calcio’. Oltre a quella della Juve hanno rinviato molte altre partite. Si tirano sempre in ballo i bianconeri ed è il momento di darsi una regolata».