Tacchinardi: «Locatelli perfetto per la Juve. Allegri lo userebbe così...»

Alessio Tacchinardi parla del possibile acquisto di Locatelli: ecco le parole dell’ex centrocampista della Juventus

Alessio Tacchinardi, a La Gazzetta dello Sport, parla di Manuel Locatelli obiettivo della Juventus.

LOCATELLI – «È un giocatore che si incastra perfettamente, perché non c’è nessuno che abbia le sue caratteristiche. Ha un bel palleggio ma anche la capacità di andare in verticale, che manca ad Arthur, Rabiot, Ramsey e Bentancur. E mi pare pronto di testa: passa un mondo fra giocare per arrivare in Europa League, e se non va bene ci proviamo la volta dopo, e giocare per una squadra che al primo pari finisce al centro del casino. È proprio un gioco diverso».

LOCATELLI CON ALLEGRI – «Io credo che renda meglio in un centrocampo a due, cucendo il gioco e con quattro uomini offensivi davanti. E’ un mix tra Tacchinardi e Conte: messo basso non è come me, non recupera cento palloni e fa legna, messo da mezzala non è Antonio, che si buttava dentro, ti giravi e non lo vedevi più. Se dovesse giocare a tre penso che Allegri lo piazzerebbe più davanti alla difesa».

