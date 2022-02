ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tacchinardi: «La Juventus è tornata, ma per lo scudetto non ce la fa». Le parole dell’ex centrocampista

Una vittoria importante per il morale e anche per mandare un segnale alle altre squadre presenti in alta classifica. La Juventus è ripartita alla grande contro il Verona con un 2-0 firmato Vlahovic e Zakaria, i due nuovi arrivati. Per Alessio Tacchinardi, intervenuto a TMW Radio, si tratta della svolta per gli uomini di Allegri, anche se non servirà per la lotta scudetto: «Ha preso due giocatori che spostano. Vlahovic è il terminale che mancava a questa squadra. Nei primi 4 deve arrivare non per forza ma deve puntarci. L’Atalanta è il leggera crisi, ma la Juve ieri ha dato delle risposte. Ha ritrovato ferocia, ambizione, a petto in fuori. Per lo Scudetto non ce la fa, per il quarto posto sì, è tornata la Juve che può fare paura un po’ a tutti».

Tacchinardi si è poi soffermato anche sul risultato del derby: «Il Milan ha riaperto il campionato. Io pensavo che ormai potevamo già avere l’Inter vincitrice. Ha riaperto il campionato con umiltà. E’ stato criticato Diaz ma ha cambiato la partita stavolta. I cambi di Inzaghi non hanno dato nulla, quelli del Milan sono stati devastanti. Un grande derby dove la tenacia del Milan è stata premiata. Il fallo di Giroud non si dà mai, e poi sottolineo un Tonali mostruoso».