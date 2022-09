Tacopina: «Orgoglioso di essere il primo americano ad aver investito in Italia»

Le parole di Tacopina, presidente della SPAL: «Sono orgoglioso di essere stato il primo americano ad entrare nel calcio italiano»

Joe Tacopina, attuale presidente della SPAL ha parlato ai microfoni di GQ, raccontando la sua decisione di entrare nel calcio italiano, facendo da apripista alle altre proprietà americane. Di seguito le sue parole.

«Sono orgoglioso di essere stato il primo americano ad entrare nel calcio italiano, ma non è stato facile perché gli ‘oppositori’ erano sempre pronti a dirmi che non si potevano fare affari in Italia, soprattutto nel calcio. Beh, non sono mai stato uno che si lascia scoraggiare dagli ‘oppositori’. Avevo un obiettivo, credevo nell’enorme potenziale e non mi sarei lasciato scoraggiare. E ora è abbastanza soddisfacente vedere, 13 anni dopo, un numero significativo di investitori statunitensi, sia individui facoltosi che fondi molto importanti, entrare nel calcio italiano. E dicono tutti la stessa cosa: con il giusto modello di business, il vantaggio è enorme».