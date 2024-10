Tah Juventus, arriva l’annuncio del ds del Leverkusen: «Ecco la nostra volontà per gennaio». Le ultime

Tah Juventus, c’è l’annuncio del direttore sportivo del Bayer Leverkusen: «Ecco la nostra volontà per gennaio». La situazione

A Kölner Stadt-Anzeiger, il direttore sportivo del Leverkusen Simon Rolfes ha parlato del futuro di Jonathan Tah, difensore accostato anche in Serie A all’Inter ed anche al calciomercato Juve. Arriva l’annuncio del ds del Bayer Leverkusen.

COMMENTO – «Non abbiamo intenzione di vendere Jona in inverno. Nel calcio ci possono sempre essere novità. Al momento la situazione è questa, ma non abbiamo mai escluso nulla. La porta non è chiusa».