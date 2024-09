Antonio Tajani: «L’ITALIA di SPALLETTI può guardare al futuro con OTTIMISMO. Motta allenatore giusto per la JUVE. Inter favorita, ma sarà un campionato equilibrato»

Le parole di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, sulla nuova stagione tra Nazionale e Serie A

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha parlato di vari temi su La Gazzetta dello Sport. Ecco i suoi interventi su Nazionale e Serie A.

TIFOSO DELLA JUVE – «No, direi che non ne faccio mistero… La squadra ha sinora dato segnali molto positivi, ma incrociamo le dita, siamo solo all’inizio! Credo che un momento di rinnovamento fosse opportuno, Motta ha le qualità per portare avanti il gruppo».

IL CAMPIONATO – «L’Inter rimane senza dubbio la squadra da battere anche in questa stagione. Ma vedo almeno altre cinque o sei squadre che potranno contendersi il titolo: ovviamente la Juventus e il Milan, ma anche il Napoli, le due romane e l’Atalanta, ormai una grande realtà del nostro campionato».

LA NAZIONALE – «Luciano Spalletti è un grande allenatore, basta guardare la sua carriera, le sue vittorie. Non è un caso che sieda sulla panchina più prestigiosa. Agli Europei l’Italia non ha brillato, inutile girarci attorno, ma quando si deve difendere un titolo non è sempre facile essere all’altezza delle aspettative. Le ultime partite hanno però dimostrato che la qualità e il talento non ci mancano e che possiamo guardare alle prossime competizioni con ottimismo. Credo insomma che Spalletti sia la scelta giusta: non a caso ha meritato anche lui il titolo di “Ambasciatore dello Sport italiano nel mondo”».