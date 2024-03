Tardelli: «Il calcio italiano è sempre in crisi»

Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato a La Stampa dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions e sulla crisi del calcio italiano

INTER – «Anche il fiore all’occhiello del nostro campionato purtroppo ha fallito: l’Inter è crollata con l’Atletico Madrid. Una caduta che ci ha lasciati stupefatti, perché fino alla partita di mercoledì sera contro i ‘materassai’ era stata l’Inter dei sogni».

CRISI – «Al di là dei risultati, il calcio italiano non sta attraversando un momento felice: troppe strane situazioni vengono considerate delle sciocchezze o minimizzate, ma sono il segno di una brutta china. Assistiamo alla solita lotta infinita tra la Lega di A e la Figc che tenta in qualche modo di difendersi. Abbiamo una classe arbitrale non all’altezza della situazione».