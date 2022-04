Tardelli: «Del Piero come Boniperti? I tempi sono cambiati»

Tardelli: «Del Piero dirigente come Boniperti? I tempi sono cambiati, ma…». Le sue parole alla Gazzetta dello Sport

Marco Tardelli è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare della Juventus. Di seguito le sue parole.

DEL PIERO – «Del Piero alla Boniperti? Sarebbe bellissimo. E io sarei l’uomo più felice del mondo. Grandi applausi sabato, tanta emozione. Bè, normale, è Del Piero, una bandiera della Juve. Forse qualcuno in società non lo vedeva bene. Ma i tifosi no: lo hanno sempre adorato. Ricorda il giorno dell’addio? È sempre importante che ci siano uomini-bandiera con ruoli dirigenziali. Ma si rischia che sia un’arma a doppio taglio».

NUOVO BONIPERTI – «Del Piero nuovo Boniperti? Un momento: non è più il tempo di un Boniperti che, come ai miei tempi, gestiva una squadra-famiglia. Le cose sono molto cambiate. Oggi la Juve è una multinazionale. Ci vuole uno che sappia adattarsi al nuovo ruolo. Sarei felicissimo se Del Piero riuscisse».

