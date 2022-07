Tebas: «Cristiano Ronaldo? Mi piacerebbe tornasse»

Il presidente della Liga, Tebas, commenta il possibile arrivo all’Atletico Madrid di Cristiano Ronaldo: «Mi piacerebbe»

Tebas, presidente della Liga, ha commentato le voci di mercato che vorrebbero Cristiano Ronaldo nel mirino dell’Atletico Madrid.

Le parole riprese da Tuttosport sul futuro del fuoriclasse portoghese.

CRISTIANO RONALDO IN LIGA – «Mi piacerebbe rivederlo nel nostro campionato, non so se è un’operazione fattibile per i Colchoneros, ma per far spazio a un giocatore del livello di CR7 bisognerebbe cedere qualcuno».