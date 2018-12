Tensione Fiorentina-Juventus – 01 dicembre, ore 17.52

Prima del calcio d’inizio arrivano altre scioccanti notizie dal Franchi di Firenze. Una parte dei tifosi presenti allo Stadio avrebbero infatti intonato cori oltraggiosi nei confronti dei fatti dell’Heysel. Il coro partito dalla Fiesole sarebbe: «Io amo Liverpool». Un coro che fa proprio riferimento alla famosa e sanguinosa finale di Champions League.

Scritte oltraggiose fuori dal Franchi prima di Fiorentina-Juventus, che riguardano Heysel, Scirea e la città di Firenze – FOTO

Continuano le tensioni tra i tifosi di Fiorentina e Juventus in attesa dell’anticipo di Serie A. Poche ore fa sono comparse scritte all’ingresso del settore ospiti, che riguardano i 39 morti della strage dell’Heysel e Gaetano Scirea. Sul muro figurano infatti scritte relative alla Coppa dei Campioni vinta contro il Liverpool e un insulto alla bandiera bianconera, morta in un tragico incidente d’auto: «Heysel -39. Scirea brucia all’inferno!». Alcuni ultras bianconeri hanno provveduto subito a cancellare la scritta, ricambiando con le parole «Viola infame» e «Odio Firenze». C’è allerta, dato che il rischio che il tutto sfoci in scontri violenti tra le tifoserie è concreto.

Ecco la foto delle scritte infami sull’Heysel e su Scirea, seguita dalla “correzione” apportata dai supporter bianconeri in trasferta a Firenze.