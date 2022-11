Ternana, ag. Donnarumma: «Se continua ad essere la terza scelta togliamo il disturbo»

Mario Giuffredi, agente di Alfredo Donnarumma, ha parlato di una possibile partenza dell’attaccante. Le dichiarazioni

Mario Giuffredi, agente di Alfredo Donnarumma, ha parlato ai microfoni di TMW circa una possibile partenza dell’attaccante, che non sembra rientrare nei piani della Ternana.

PAROLE – «La Ternana sta facendo un grande campionato. Stimo molto Bandecchi per la passione che ci mette. In estate ha voluto rinnovare il contratto a Donnarumma, è una persona veloce nel perseguire le idee. Stimo anche Lucarelli che conosco personalmente e di cui ho grande fiducia; sta dando seguito al percorso e sono convinto che porterà la squadra a lottare per il campionato, però se pensa che il ragazzo sia la sua terza scelta e se le cose continuassero così a gennaio toglieremmo il disturbo. Stiamo parlando di un protagonista. In B lui e Coda – ha chiosato l’agente – sono gli attaccanti più gettonati».