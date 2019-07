Terza maglia Manchester City: addio tradizione, i tifosi insorgono

Terza maglia Manchester City: il club inglese saluta la tradizione per una casacca giallo-rosa, i tifosi insorgono

Estate, tempo di ritiri e calciomercato. Ma anche di presentazione dei cosiddetti kit per il campionato successivo. Come avvenuto in casa Manchester City.

Il club britannico, infatti, ha presentato quella che sarà la terza maglia della nuova stagione. Con sfumature dal giallo al rosa. Un pugno nello stomaco alla tradizione che non sembra riscontrare il gradimento dei tifosi…