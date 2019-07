Thereau Fiorentina, ecco il futuro dell’attaccante francese rimasto a Moena con la Primavera: tutte le novità

Cyril Thereau ha conosciuto stagioni più felici nella nostra Serie A. L’attaccante francese è passato da essere il punto fisso dell’Udinese, ad avere un ruolo marginale sia a Cagliari che con la Fiorentina.

Proprio la squadra viola ha deciso di non portarlo in tournèe negli Stati Uniti per l’ICC: il francese rimarrà a Moena con la Primavera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si andrebbe verso la rescissione consensuale del contratto.