Thiago motta: «Il Napoli non è primo per caso, nel secondo tempo non siamo stati capaci di fare questo...» - Calcio News 24

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Juve contro il Napoli. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

SE E’ PREOCCUPATO – «Sono dispiaciuto per la sconfitta, abbiamo fatto un buon primo tempo mettendoli in grande difficoltà. E’ un avversario primo non per caso, una squadra forte con un allenatore bravo. Ha la possibilità di prepararsi in settimana, noi veniamo da tante gare giocate e nel secondo tempo si è visto che abbiamo fatto fatica. Per questo oggi non siamo stati capaci di vincere».

LA SCONFITTA PUO’ ESSERE UTILE – «In tante altre gare abbiamo reagito bene, recuperandola. In altre come quella di oggi non siamo stati bravi a farlo. Nel secondo tempo meno bene contro una squadra che oggi è prima non per caso. Noi come Juventus, dal 2019 non vinciamo su questo campo ed è un dato importante da dire. Oggi è la sesta sconfitta consecutiva qui, su un campo non facile per noi. La reazione è per la prossima partita, oggi siamo molto dispiaciuti per la prima sconfitta in campionato. Loro hanno corso e pressato tanto, con la possibilità di prepararsi in settimana avevano un piccolo vantaggio».

COSA E’ MANCATO ALLA JUVE – «Abbiamo dimostrato grande personalità nel primo tempo, giocando bene a calcio e mettendo in difficoltà il nostro avversario con la palla. Le prime pressioni erano molto buone, gli abbiamo limitato il gioco. Nella ripresa la nostra scelta era rimanere compatti. Giocare 95 minuti contro una squadra prima in classifica, che è in forma e si prepara in settimana, non è facile per noi che veniamo da più gare di fila. Nella ripresa dovevamo ricompattarci e stare insieme, difendere bene e nel recupero giocare bene e andare avanti. Non siamo stati capaci, anche quando abbiamo buttato la palla abbiamo perso spesso i duelli e le seconde giocate».