Thiago Motta: «Quando si perde non ci sono giustificazione, dobbiamo migliorare per tornare a vincere»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo la sconfitta subita dai bianconeri contro il Benfica in Champions League

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Juve contro il Benfica. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

SCONFITTA – «Di sicuro, durante la partita loro hanno fatto meglio di noi. Nel primo tempo sono stati superiori in molti momenti e poi hanno fatto una buona gestione nel secondo quando però anche noi abbiamo fatto meglio. Vittoria meritata la loro, pensiamo a recuperare e a preparare la partita con l’Empoli».

COME STA KALULU – «Vediamo, dobbiamo valutarlo. Aveva un punto che gli dava fastidio, non ha potuto continuare. Manu come centrale ha fatto bene. Per necessità abbiamo sistemato giocatori in altre posizioni, l’importante è la loro disponibilità».

ALTI E BASSI – «La sconfitta fa sempre male, siamo una grande squadra con una grande storia. Quando si perde, non ci sono giustificazioni. Col Napoli abbiamo fatto un ottimo primo tempo, oggi meglio nel secondo. Per vincere, dobbiamo migliorare».

PSV O MILAN AI PLAYOFF – «Vedremo, sono due avversarie di livello e che giocano i playoff per merito proprio. Ci prepareremo e dovremo essere pronti per affrontare una grande eliminatoria, ma ora concentriamoci sulla gara di domenica».