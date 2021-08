Calciomercato Inter: Marcu Thuram obiettivo l’attacco nerazzurro. IL Borussia Moenchengladbach chiede almeno 30 milioni di euro

L’Inter ha messo nel mirino Marcus Thuram per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione di Serie A. Non sarà facile strappare l’attaccante francese – figlio d’arte – al Borussia Moenchengladbach che chiede almeno 30 milioni di euro.