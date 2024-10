Thuram, l’interesse del PSG preoccupa molto l’Inter. Ecco il piano dei nerazzurri

Thuram, l’interesse del PSG fa tremare i nerazzurri: cosa filtra sul possibile assalto in estate dei francesi per l’attaccante interista

Marcus Thuram è certamente uno dei giocatori della rosa nerazzurra che ha più richieste e che rischia di dover salutare il calciomercato Inter la prossima estate. I dirigenti di Viale della Liberazione si preparano a dover affrontare gli assalti dei top club europei come il PSG. A parlare della situazione legata all’attaccante francese è Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW.

THURAM INTER, OCCHIO AL PSG – «Un grande attaccante. Il Paris Saint Germain in vista della prossima stagione ha già pianificato il suo principale obiettivo. Al-Khelaifi vuole regalare a Luis Enrique una punta di altissimo livello e per questo è pronto a fare un maxi investimento. Tra i profili seguiti c’è sicuramente Marcus Thuram. Thuram all’Inter si trova molto bene e il suo obiettivo è restare a lungo, ma il Paris Saint Germain in estate potrebbe fare un tentativo anche in virtù della clausola rescissoria di 85 milioni di euro».