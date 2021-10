Tiago Pinto: «Abbiamo preso Mourinho per vincere tutte le partite. Ci rende più forti»

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Juve. Le sue dichiarazioni

Tiago Pinto ha parlato a DAZN a margine di Juve-Roma.

MOURINHO – «Abbiamo preso Mourinho per vincere tutte le partite. I big match chiaramente hanno più peso, ma comunque valgono tre punti. Un allenatore come Mourinho sicuramente rende più forte la Roma».

ROMA DIVERSA – «Oggi con le soste per le Nazionali siamo obbligati a seguire il calendario. La stagione scorsa abbiamo vinto pochi big match, ora ci aspettiamo di fare meglio ma senza mettere pressioni all’ambiente. Tutte le gare valgono tre punti, anche quelle con le non big».

VILLAR – «La stagione è lunga. Una squadra finisce l’annata diversamente da come la comincia. Aspettiamo che il lavoro del mister dia risultati anche con Gonzalo, che è un bravo professionista e un bravo calciatore».

ABRAHAM – «Le soste sono piene di carichi per i giocatori. Per loro è un sogno, per me un problema di cuore. Noi prendiamo i giocatori, gli paghiamo gli stipendi e poi giocano più in Nazionale. Adesso scherzo, ma seguo molto le partite dei giocatori perchè sono in apprensione. Non è possibile giocare così tante partite in così poco tempo».