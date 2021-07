Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato in conferenza stampa presentando il nuovo allenatore Mourinho

«Oggi è un giorno molto felice per noi. È il primo step di un cambiamento di mentalità. Aspettiamo tante cose buone nei prossimi tre anni. La carriera di Mourinho parla per lui. Ringrazio Dan e Ryan per averlo portato alla Roma. Ringrazio Mourinho per aver creduto nel nostro progetto. Dico ai tifosi che tutti noi siamo stati molto entusiasti di lavorare con Mourinho in questa prima settimana».

MERCATO – «Abbiamo fatto insieme un’analisi della squadra e sappiamo di cosa abbiamo bisogno. Il mercato sarà molto difficile, stiamo lavorando ogni giorno e alla fine del calciomercato avremo una squadra all’altezza».