I tifosi della Lazio ricordano l’ultrà del Varese morto – VIDEO

I tifosi della Lazio si sono ritrovati all’esterno dell’Olimpico per ricordare l’ultrà Daniele Belardinelli con striscioni e fumogeni

La morte dell’ultrà del Varese, Daniele Belardinelli, non è passata inosservata e quest’oggi quasi tutte le curve d’Italia hanno ricordato il tifoso che è deceduto negli scontri all’esterno del Meazza tra Inter e Napoli. In particolar modo quelli della Lazio che hanno esposto uno striscione che ricorda le simpatie fasciste di Belardinelli: «Chi non lo è mai stato proprio, non lo può capire. Ciao Dede, i camerati ti salutano. Rip.»