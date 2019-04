Un tifoso si fa 800 chilometri per tifare il Cordoba: ma è da solo – FOTO

Tifoso del Cordoba si fa 800 chilometri per tifare la sua squadra del cuore, ormai retrocessa. Ma è da solo: il club lo ringrazia – FOTO

Il Cordoba è una squadra che milita nella Segunda Division spagnola ed è ormai condannato ad una inevitabile retrocessione. Tuttavia, nonostante la situazione non proprio rosea del suo club, questo tifoso si è fatto 800 chilometri pur di tifare la sua squadra del cuore.

Javi Jimenez, tifoso sfegatato, è arrivato fino ad Oviedo per i tifare il suo club. Ma quando è arrivato lo stadio, ha scoperto di essere l’unico tifoso ad aver avuto una simile idea. Club e giocatori lo hanno ringraziato pubblicamente. Queste invece le sue parole: «Sono stupito da ciò che circola su Twitter. Non sono né il primo né l’ultimo a fare una cosa del genere. E non è mia intenzione cercare notorietà o qualcosa di simile. Lo faccio da molti anni e continuerò a farlo per amore di questi colori». Il match è poi finito in pareggio, 3-3.