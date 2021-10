Tommasi scende in campo in politica: candidato sindaco a Verona

Damiano Tommasi cambia veste e scende in politica: sarà candidato sindaco per il comune di Verona

Damiano Tommasi – dopo aver dato l’addio all’AIC nel 2020 – cambia veste e scende in campo in politica. L’ex calciatore è pronto a candidarsi sindaco alle elezioni amministrative che si terranno il prossimo anno a Verona. Tommasi ha deciso di schierarsi nelle file del centrosinistra, come confermato dal comunicato emesso dalla coalizione.

«Tommasi ha dato la disponibilità a confrontarsi con tutte le realtà per un’idea alternativa di città, in vista della formalizzazione della sua candidatura. Inizia un percorso che è un’opportunità e che chiede a tutti di mettersi in gioco per un grande progetto. sarà n percorso da fare insieme a ogni veronese, coinvolgendo ogni realtà che renda viva e speciale la nostra città, ascoltando problemi, bisogni e proposte, immaginando un futuro migliore. La strada è ancora lunga, ma con entusiasmo e partecipazione possiamo arrivare lontano».