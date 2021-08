Tonali: «Venire al Milan non è stato facile ma ora sono più libero»

Sandro Tonali ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita di Sampdoria Milan

Sandro Tonali parla così nel post partita di Sampdoria Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

«Siamo partiti forte, se fai così parti un passo avanti alla Samp. Eravamo dei martelli, poi abbiamo avuto la fortuna di trovare il gol subito e ci ha dato una grossa mano. Stagione? Partire giocando subito è una cosa positiva, l’anno scorso ho avuto il Covid e non ho fatto la preparazione. Di queste cose ne risenti durante l’anno, quest’anno siamo partiti col piede giusto. Rinunce economiche? Sono state fatte parlando con Maldini, non c’è stato nessun problema ed è stata una decisione rapida. Spero sia una stagione positiva sotto tutti i punti di vista. I nuovi arrivati hanno subito dimostrato di poter dare il loro contributo. Li abbiamo accolti a braccia aperte e ci stanno dando una mano. Dai primi giorni di ritiro e dalle amichevoli vedevo che ero più libero e spensierato, passare dal Brescia al Milan non è stata una cosa facile, soprattuto farlo come l’ho fatto io. La mia stagione l’anno scorso non è stata positiva, speriamo che questa sia il contrario».

LE PAROLE SU MILANNEWS24