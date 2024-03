Tonali, Howe lo difende: «Ha sofferto e cercato aiuto»

Tonali di nuovo nei guai per le scommesse, Eddie Howe, tecnico del Newcastle ha parlato della sua situazione in conferenza stampa

Sandro Tonali di nuovo al centro della bufera scommesse, dopo le nuove indagini della federazione inglese. In conferenza stampa ne ha parlato il tecnico del Newcastle Eddie Howe. Di seguito le sue parole.

«Ha sofferto in questo periodo e ha cercato aiuto. La notizia delle accuse della FA dimostra che la malattia che lo ha colpito c’era anche al momento del suo arrivo in Inghilterra. La gente dovrebbe vederla così, senza punirlo ulteriormente perché non penso che questo sia il modo per arrivare alla radice del problema. Sarei deluso se la squalifica venisse aumentata».