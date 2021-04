Torino, avvocato Chiacchio: «Si giocherà, la Lazio poteva evitare il ricorso»

Eduardo Chiacchio, avvocato del Torino, ha parlato del recupero della partita contro la Lazio e del ricorso dei biancocelesti

Eduardo Chiacchio, avvocato del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

RICORSO LAZIO – «Si poteva evitare il terzo grado di giudizio, per evitare di condizionare il calendario nella fase finale. La Lazio ha ritenuto di fare ricorso e noi contesteremo le loro richieste. Nella giustizia in genere bisogna essere molto attenti, saremo pronti a contestare ogni cosa dirà la controparte. Sicuramente è un precedente importante Juve-Napoli. I principi di Juve-Napoli possono essere utilizzabili, ma ci sono particolari un po’ diversi. La sostanza comunque non cambia, anche Lazio-Torino si deve giocare».