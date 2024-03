Torino, Bellanova e Ricci pre-convocati in Nazionale: il piano Spalletti e la data del verdetto

Il Torino si gode Bellanova e Ricci, i due granata sono freschi di preconovazione in Naizonale, il piano Spalletti e la data del verdetto

Il Torino torna a tingersi di azzurro. Dopo Alessandro Buongiorno (ormai membro integrante della Nazionale Italiana), anche Samuele Ricci e Raoul Bellanova potrebbero ben presto raggiungere i propri connazionali sotto la guida di Luciano Spalletti. Il centrocampista e l’esterno sono stati infatti raggiunti dalla pre-convocazione da parte del ct e aspettano con ansia la data del verdetto ufficiale: attesa per questo venerdì.

Solo dopodomani – il 15 di marzo – sapremo infatti se i due talenti granata faranno a tutti gli effetti le valigie per unirsi alla selezione azzurra. Sull’ipotetica carta d’imbarco, figura una destinazione precisa: Stati Uniti. Il 21 dello stesso mese, non a caso, l’Italia scenderà in campo contro il Venezuela, mentre il 24 sarà l’Ecuador ad ospitare gli azzurri. I due incontri amichevoli saranno di scena come spiegato sul territorio statunitense: il primo tra le braccia dell’Atlantico in Florida. Il secondo nel New Jersey, tra le praterie sterminate e lo skyline della non lontana New York.

La posta in palio è quindi tutt’altro che modesta. L’erasmus a stelle e strisce servirà infatti all’ex allenatore del Napoli per valutare l’arsenal a propria disposizione in previsioni dei prossimi europei. Appena tre mesi separano gli azzurri al via del campionato continentale e la concorrenza per un posto nella spedizione nostrana per Bellanova e Ricci sarà a dir poco spietata. Ricordiamo tra l’altro che il numero 28 vanta già due presenze in azzurro, mentre per l’ex Inter e Cagliari si tratterebbe dell’esordio assoluto.

Insomma, in attesa del responso ufficiale – e a prescindere se le pre – convocazioni – si tramuteranno in realtà, il Torino si gode i suoi giovani talenti. I due investimenti del tandem Vagnati-Cairo non hanno deluso le aspettative del capoluogo sabaudo e chissà che non potranno portare a tutti gli effetti un po’ di sfumature granata anche nel panorama azzurro. La palla passa ora a Luciano Spalletti.